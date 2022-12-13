Ольга Бузова: "С удовольствием бы исполнила песню «Анжелы Лондон» на концерте"

Певица поделилась опытом участия в шоу «Конфетка».

Ольга Бузова – главная звезда шоу "Конфетка", которое по субботам выходит на ТНТ. До недавнего времени она проявляла себя как самый проницательный член жюри, постоянно угадывая, кто из звёзд будет перепевать очередной шедевр из интернета. А в последнем выпуске Бузова и сама вышла на сцену, дав новую жизнь культовому в интернет-среде треку "Ультрафиолет" группы "Анжела Лондон". По словам певицы, она нашла свой драйв в обоих амплуа.

Как я постоянно угадываю звёзд? У меня хорошая интуиция. Я просто стараюсь очень глубоко погрузиться в текст песни, в настроение автора, и, исходя из этого, предположить, кто бы мог идеально передать изначальный смысл песни в новой аранжировке. Когда ты сидишь в жюри, в тебе играет азарт, ты пытаешься разгадать, кто же возьмётся за переделку. А когда ты на сцене, то ты стараешься сделать из песни конфетку, но при этом не испортить оригинал, чтобы он звучал с одной стороны в твоём стиле, с другой – с уважением к первоисточнику. Мне очень понравился "Ультрафиолет" группы "Анжела Лондон", мне кажется, у нас получился классный хит, который я бы с удовольствием исполняла на концертах! Ольга Бузова, телеведущая, певица

Победителем в выпуске с участием Бузовой стал студент Владимир Голодный с треком "Плитка шоколада", который перепел Егор Крид. Новый выпуск "Конфетки" появится в эфире ТНТ 11 марта в 21:00.

Фото: ТНТ