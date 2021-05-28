В Китае из серии "Друзей" убрали Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS

В Китае новый спецэпизод сериала "Друзья" подвергся цензуре.

Спецвыпуск "Друзья: Воссоединение" вышел на трех китайских онлайн-платформах iQiyi, Youku и Tencent Video в урезанной версии длиной 1 час 44 минуты. Всего из серии убрали около шести минут.

В китайском варианте из видео исчезли сцены с такими персонами, как Леди Гага, Джастин Бибер и кей-поп-группа BTS. Также из спецсерии исчезли все отсылки к ЛГБТ.

По данным СМИ, из серии вырезали звезд, которых до этого уже критиковали и запрещали в КНР. Ранее в стране подвергались цензуре и дургие фильмы, например, "Богемская рапсодия" и "Чужой: Завет".

Ранее Дэвид Швиммер заявил о любви к Дженнифер Энистон на съемках "Друзей".

Видео: Youtube / Amediateka