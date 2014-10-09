Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Энистон в "Хорошей девочке"

Актер был влюблен в свою партнершу по фильму.

Джейк Джилленхол в беседе с американским ведущим Говардом Стерном рассказал о съемках интимных сцен с Дженнифер Энистон в фильме "Хорошая девочка". По словам актера, они дались ему сложно, поскольку он был влюблен в партнершу.

Это было пыткой, определенно. Хотя также это и не было пыткой… Ладно, это было смесью и того, и другого. Отметил Джилленхол

Актер отметил, что за процессом наблюдают около 30-50 человек, а это его "не очень заводит". Все происходит довольно механически, отметил он.

Джилленхол рассказал, что во время съемок интимных сцен они с Энистон использовали подушку. Это предложила сама актриса.

Ранее представитель Дэвида Швиммера опроверг роман с Дженнифер Энистон.

Видео: YouTube / The Howard Stern Show