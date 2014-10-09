Джилленхол назвал пыткой съемки интимных сцен с Энистон в "Хорошей девочке"

Джейк Джилленхол в беседе с американским ведущим Говардом Стерном рассказал о съемках интимных сцен с Дженнифер Энистон в фильме "Хорошая девочка". По словам актера, они дались ему сложно, поскольку он был влюблен в партнершу.
Это было пыткой, определенно. Хотя также это и не было пыткой… Ладно, это было смесью и того, и другого.
Отметил Джилленхол
Актер отметил, что за процессом наблюдают около 30-50 человек, а это его "не очень заводит". Все происходит довольно механически, отметил он.
Джилленхол рассказал, что во время съемок интимных сцен они с Энистон использовали подушку. Это предложила сама актриса.
Ранее представитель Дэвида Швиммера опроверг роман с Дженнифер Энистон.
Видео: YouTube / The Howard Stern Show
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все