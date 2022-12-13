Новый фильм Гая Ричи "Переводчик" выйдет в российский прокат 18 мая

Опубликован трейлер фильма с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Новый боевик британского режиссера Гая Ричи "Переводчик" (The Covenant) официально выйдет в российских кинотеатрах с 18 мая. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы кинокомпании "Вольга". Известно, что цифровым дистрибьютором боевика в России и странах СНГ выступает онлайн-сервис "Кинопоиск". Основную роль в проекте исполнил актер Джейк Джилленхол. По сюжету персонаж отправляется на спасение проводника-переводчика, который когда-то помог ему во время службы в Афганистане.

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Фото и видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА