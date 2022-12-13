Вышел релизный трейлер сказочной головоломки Storyteller

Игра вышла в свет с 23 марта.

Создатели новой компьютерной головоломки про написание сказочных историй Storyteller выпустили в социальных сетях релизный трейлер в честь выхода проекта, хотя официальный релиз состоятся еще несколько дней назад - 23 марта. В игре от пользователя требуется размещать таким образом персонажей, чтобы у него получилась требуемая история. В зависимости от порядка размещения героев или предметов, повествование может меняться в ту или другую сторону. Ранее критики встретили работу положительно. Основным недостатком специалисты считают очень короткую продолжительность. Полностью пройти игру возможно за два часа при неспешном выполнении заданий.

Вышел релизный трейлер Crime Boss: Rockay City со многими голливудскими актёрами.

Фото и видео: YouTube / Annapurna Interactive