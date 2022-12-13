Вышел релизный трейлер Crime Boss: Rockay City со многими голливудскими актёрами

Игра выйдет в свет с 28 марта.

Студия-разработчик 505 Games опубликовала в YouTube-канале релизный трейлер новой компьютерной игры Crime Boss: Rockay City. В данном шутере главный герой будет идти вверх по карьерной лестнице криминального мира. Ему предстоит путь с самого низа и до ограбления крупных банков страны. Особенностью проекта стал тот факт, что в нем задействованы многие голливудские актеры. В составе участвуют Чак Норрис, Дэнни Трехо, Дэнни Гловер и другие известные личности шоу-бизнеса. Стоит добавить, что Дэмион Пуатье не только исполнил роль одного из персонажей, но дополнительно принял участие в написании сценария. Ранее авторы показывли пользователям возможности аварий, захватам территорий, ограбления магазинов. Официальный релиз намечен на 28 марта. Игра выйдет на персональных компьютерах и будет экслюзивно реализовыаться на онлайн-площадке Epic Games Store. Выход проекта на консолях PS5 и Xbox Series ожидается только в июне 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / IGN