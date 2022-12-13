Square Enix показала мир Валистеи в свежем трейлере Final Fantasy 16

Игра выйдет в свет с 22 июня.

Компания-разработчики Square Enix опубликовала свежий трейлер грядущего проекта Final Fantasy XVI. Видео посвящено красотам мира Валистеи. Напомним, что этот регион будет усеян Материнскими кристаллами и разделен на шесть королевств. Вокруг каждого подобного кристалла выросли великие державы, между которыми издавна воцарился нелёгкий мир. Однако баланс начинает колебаться из-за того, что по миру распространяется Чума. Дополнительно с этим видео создатели разместили в социальных сетях часовую запись официальной презентации Final Fantasy XVI с PAX East 2023, в которой можно увидеть 18 минут живого геймплея компьютерной игры. Напомним, что релиз Final Fantasy XVI запланирован на 22 июня. Проект будет доступен на коносоли PlayStation 5. Известно, что в игре авторы добавили русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также наготк, насилие и незенцурную брань.

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Фото и видео: YouTube / Gematsu