Студентка из Москвы обманула на миллион актрису "Солдат" обещаниями про Голливуд

Девушка обещала жертвам визу через сервис Netflix, работу в модных домах и Голливуде.

Студентка столичного колледжа Александра Пимениди выманила у двух представительниц киноиндустрии больше чем на миллион рублей. Аферистка обещала актрисе и режиссеру Голливуд, визу в США и коллаборации с мировыми брендами, сообщил Telegram-канал Mash.

Весной 2024 года 21-летняя девушка познакомилась с режиссером и актрисой Ольгой Елизаровой, известной по сериалу "Солдаты", которая искала продюсера для своего фильма "Шекспир". Пиминиди смогла убедить Елизарову, что онлайн-кинотеатр Netflix вложил средства в ее проект. Под предлогом рекламы, дубляжа и трейлера Елизарова перевела студентке около 758 тысяч рублей.

Затем Пиминиди пообещала автору документальных фильмов Светлане Старостиной сотрудничество с Голливудом и такими мировыми брендами, как Chanel и Dior. Однако на деле она так же вымогала деньги и присваивала их себе.

В суде обвиняемая в мошенничестве признала вину и раскаялась. По словам Пиминиди, после первых переводов она осознала, что схема работает, и уже не смогла себя остановить. Суд назначил студентке 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что пожилая петербурженка отдала мошенникам почти 350 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)