Молодой курьер мошенников похитил 4 млн рублей у пожилых петербуржцев

За услуги доставщика ему выплатили 23 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Весной трем пенсионерам поступили звонки от киберпреступников. Аферисты под предлогом декларирования денежных средств выманили у них накопления, а также убедили в необходимости передачи наличных курьеру. Фигурант приходил домой к потерпевшим и забирал сбережения. В результате ущерб составил около 4 млн рублей. За услуги доставщика ему выплатили 23 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения его по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в мошенничестве с комнатой умершего петербуржца получил 6 лет колонии.

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