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Обвиняемый в мошенничестве с комнатой умершего петербуржца получил 6 лет колонии
Сегодня, 12:41
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Обвиняемый в мошенничестве с комнатой умершего петербуржца получил 6 лет колонии

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Подсудимый выдал себя за законного собственника помещения в квартире на Заводском проспекте в Колпино.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении судимого местного жителя. Ему вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По данным надзорного ведомства, в мае 2020 года фигурант преступным путем получил паспорт умершего мужчины. После этого подсудимый выдал себя за законного собственника комнаты в квартире на Заводском проспекте в Колпино и оформил договор дарения помещения по подложному документу. В дальнейшем он продал жилище за 400 тыс. рублей. 

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: в пользу пожилой петербурженки взыскали более 750 тыс. рублей, которые похитили мошенники. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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