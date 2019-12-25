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В пользу пожилой петербурженки взыскали более 750 тыс. рублей, которые похитили мошенники
Сегодня, 16:09
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В пользу пожилой петербурженки взыскали более 750 тыс. рублей, которые похитили мошенники

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Преступники украли с банковского счета женщины около 500 тыс. рублей.

В прокуратуру Калининского района Петербурга обратилась 75-летняя местная жительница с просьбой защитить ее в суде. По информации надзорного ведомства, еще в 2022 году с пенсионеркой связались мошенники. Они убедили потерпевшую сменить номер телефона, после этого ей стали приходить коды, которые она сообщала аферистам. Так, преступники похитили с банковского счета женщины около 500 тыс. рублей. 

Владельца счета установили: им оказался житель Республики Хакасия. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с дропа украденных средств и процентов за пользование чужими деньгами. Требования удовлетворены, горожанке выплатят более 750 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ликвидировали сеть кол-центров мошенников, управлявшихся из-за рубежа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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