В Петербурге ликвидировали сеть кол-центров мошенников, управлявшихся из-за рубежа

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 7 млн рублей.

Полицейские Петербурга пресекли деятельность сообщества, которое обеспечивало работу оборудования для звонков мошенников. Аферисты похищали деньги у граждан, рассказала 14 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще в декабре прошлого года задержали первого злоумышленника. Для маскировки номеров использовали сим‑карты различных операторов связи, оформленные на подставных лиц. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, фигуранта заключили под стражу.

В дальнейшем установили, что деятельностью руководили кураторы из-за рубежа. К настоящему времени поймали 11 человек. Среди них – трое предполагаемых организаторов, технические специалисты и менеджеры кол-центров. Они могут быть причастны к 12 эпизодам мошенничества. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 7 млн рублей.

Девять задержанных тоже отправлены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Завели еще одно дело по ст. 210 УК РФ, расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: студент из Петербурга под видом обыска украл из квартиры в Москве 33 млн рублей.

Видео: пресс-служба МВД России