На улице Марата закрыли магазин с поддельной техникой Apple

Стоимость гаджетов составляла от 59 до 150 тыс. рублей.

Полицейские пресекли деятельность магазина, торговавшего поддельной техникой. В частности, там продавались подержанные и собранные из сомнительных комплектующих устройства под видом iPhone, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе реализации оперативной информации были задержаны четверо продавцов. Предварительно, в мае 37-летний местный житель открыл торговую точку на улице Марата. К незаконной деятельности он привлек троих соучастников в возрасте 41 года, 29 и 25 лет. Стоимость гаджетов составляла от 59 до 150 тыс. рублей. К настоящему времени установили шестерых потерпевших покупателей, общая сумма причиненного им ущерба – 541 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. При обысках изъяли 369 мобильных телефонов, четыре ноутбука и пять компьютеров. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Видео, фото: пресс-служба МВД России