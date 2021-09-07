Вышел официальный трейлер фильма "Виновный" с Джилленхолом

Американский фильм станет ремейком одноименного датского триллера.

Режиссером "Виновного" стал Антуана Фукуа ("Великий уравнитель"), а сценаристом Ник Пиццолатто ("Настоящий детектив"). Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Также в карт не снялись Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Райли Кио, Пол Дано, Давайн Джой Рэндолф и другие.

По сюжету оператор диспетчерской службы спасения принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается помочь ей.

Фильм появится на Netflix 1 октября. Мировая премьера пройдет на кинофестивале в Торонто, который стартует 9 сентября.

Ранее Warner Bros. представила тизеры "Матрицы 4" с кадрами из фильма.

Видео: YouTube / Netflix Russia