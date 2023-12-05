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Вышел трейлер четвертого сезона сериала "Настоящий детектив"

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Премьера состоится 14 января 2024 года.

Стриминговый сервис HBO представил новый трейлер четвертого сезона сериала "Настоящий детектив". Сценаристом и режиссером проекта выступила Исса Лопес.

В новом сезоне покажут историю детективов Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро, которым предстоит расследовать дело об исчезновении нескольких человек с исследовательской станции на Аляске.

Главные роли сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс. Премьера состоится 14 января 2024 года.

Ранее HBO представил тизер второго сезона сериала "Дом дракона".

Видео: YouTube / Max

Теги: hbo, настоящий детектив, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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