Премьера состоится летом 2024 года.

Стриминговый сервис HBO представил тизер второго сезона сериала "Дом дракона". Проект является приквелом "Игры престолов". Его шоураннерами выступили Райан Кондал и Джордж Р. Р. Мартин.

Сюжет продолжит историю противостояния двух ветвей дома Таргариенов за власть, которая произошла за 300 лет до событий "Игры престолов". После событий первого сезона принцесса Рейнира намерена отомстить за смерть своего сына и устроить революцию.

В главных ролях сыграли Эмма Д"Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие. Премьера состоится летом 2024 года.

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Видео: YouTube / Max