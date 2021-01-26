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Amazon представила первый тизер-трейлер сериала по Fallout

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Премьера состоится 12 апреля 2024 года.

Студия Amazon Prime Video представила первый тизер-трейлер сериала по знаменитой серии игр Fallout, в которой рассказывается о мире после ядерной войны. Шоураннерами проекта выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Сюжет расскажет историю людей, которые через 200 лет после апокалипсиса покидают свои роскошные убежища и вынуждены вернуться в облученный адский мир. Они обнаружат, что их ждет странная и крайне жестокая вселенная.

В сериале снялись Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Майкл Эмерсон и другие. Премьера состоится 12 апреля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер шоу "Отряд самоубийц: Другой мир".

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, fallout, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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