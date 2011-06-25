Вышел тизер-трейлер шоу "Отряд самоубийц: Другой мир"

Премьера состоится в 2024 году.

Студия Warner Bros. Japan Anime представила тизер-трейлер шоу "Отряд самоубийц: Другой мир". Постановщиком проекта выступил режиссер Эри Осада.

Сюжет расскажет историю группы антигероев вселенной DC, которая отправится в потустороннее царство для выполнения задания главы A.R.G.U.S. Аманды Уоллер. В состав команды войдут Харли Квинн, Дэдшот, Миротворец, Глиноликий и Король Акул

Отмечается, что "Отряд самоубийц: Другой мир" не будет связан с предстоящей перезагрузкой DC. Премьера шоу состоится в 2024 году.

Ранее Netflix представил трейлер спин-оффа "Бумажного дома" о Берлине.

Видео: YouTube / Warner Bros. Japan Anime