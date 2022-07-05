Netflix представил трейлер спин-оффа "Бумажного дома" о Берлине

Мировая премьера состоится 29 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Берлин". Проект является является спин-оффом "Бумажного дома". Режиссерами выступили Давид Баррокаль, Джеффри Каупер и Альберт Пинто.

Сюжет расскажет историю грабителя Андреса де Фонойоса, известного также как Берлин. События развернутся в Париже задолго до событий "Бумажного дома", где главный герой и его помощники постараются за один день провести ограбление на сумму 44 млн евро.

Главную роль сыграл Педро Алонсо. Также в сериале появятся персонажи из "Бумажного дома". Мировая премьера состоится 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона "Внутри Лапенко".

Видео: YouTube / Netflix