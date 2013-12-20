Вышел трейлер финального сезона "Внутри Лапенко"

Премьера состоится 4 декабря.

Творческое объединение "Среднее качество" представило трейлер финального сезона сериала "Внутри Лапенко". Проект был придуман Антоном Лапенко и Алексеем Смирновым.

В финальном сезоне расскажут о детстве главных персонажей сериала в пионерлагере "Лисья горка". Зрителям покажут детскую версию Инженера и его одноклассника Жилина. Также в сериале появятся Игорь Катамаранов, Ричард Сапогов и участники группы "Багровый Фантомас".

Роли всех персонажей сыграл Антон Лапенко. Премьера состоится 4 декабря. Все серии выйдут на платформе "VK Видео".

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли".

Видео: YouTube / Лапенко