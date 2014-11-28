Вышел первый трейлер мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

Премьера в России состоится 28 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила первый трейлер мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли". Режиссером проекта выступил Константин Феоктистов.

Сюжет продолжит историю знаменитых героев из франшизы о трех богатырях. В этот раз им предстоит узнать, откуда в их мире появился динозаврик, которого нашел Горыныч. В это же время один из богатырей, Алеша Попович, вместе с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю и попадают в прошлое. Им нужно понять, как вернуться обратно. Премьера в России состоится 28 декабря.

Ранее Pixar представила первый тизер мультфильма "Головоломка 2".

Видео: YouTube / Вольга