Pixar представила первый тизер мультфильма "Головоломка 2"

Релиз картины запланирован на лето следующего года.

В социальных сетях опубликован первый тизер-трейлер анимационного мультфильма студии Pixar "Головоломка 2". Создатели расскажут историю о девочке Райли, которая теперь превратилась в подростка. Это возрастное изменение сказалось на ее эмоциональном состоянии. Теперь у героини появляется новая эмоция - чувство тревожности. Ее озвучит актриса Майя Хоук ("Очень странные дела"). В описании картины говорится о том, что новичок в команде, но не привыкла отступать на второй план. Персонаж появляется в тот момент, когда штаб-квартира эмоций подвергается сносу для того, чтобы освободить место для неожиданных чувств. Известно, что официальная премьера проекта намечена на июнь 2024 года. В режиссёрском кресле проекта назначен Келси Манн, продюсером - Марк Нильсен. Премьера запланирована на лето 2024 года.

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Фото и видео: YouTube /Pixar