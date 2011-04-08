Neon выпустил трейлер фильма Вима Вендерса "Прекрасные дни"

Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале.

Создатели опубликовали в социальных сетях трейлер фильма "Прекрасные дни". Речь идет о свежей работе немецкого режиссера Вима Вендерса, автора "Положения вещей" и "Неба над Берлином". История проекта развернется в Японии. Главным героем станет жизнерадостный мужчина по имени Хираяма, который убирает туалеты в столице, а в свободное время фотографирует деревья и собирает книги и музыкальные кассеты. Режиссер запечатлел неожиданные встречи из жизни токийского уборщика, которые раскрывают его личность.

Ключевая роль досталась актеру Кодзи Якусе, снявшемуся ранее в "Битве при Сэкигахаре", "Атаке на Перл-Харбор", "Шелке" и "Вавилоне". Также в актерском составе заявлены Юми Асо, Токио Эмото, Саюри Исикава, Томокадзу Миура и Ариса Накано. Сценарий "Прекрасных дней" Вендерс написал совместно с Такумой Такасаки. Оператором ленты стал Франц Лустиг, а художником-постановщиком - Товако Кувадзима. Впервые ленты была презентована публике на Каннском кинофестивале во Франции. Фильм вошел в число номинантов на получение Золотой пальмовой ветви.

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Фото и видео: YouTube / NEON