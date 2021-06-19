Netflix показал трейлер мультфильма Orion and the Dark от студии DreamWorks

Релиз картины намечен на 2 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix показал в социальных сетях первый трейлер анимационного фильма Orion and the Dark, в основе сюжета которого лежит одноимённая книга детской писательницы Эммы Ярлетт. Постановкой проекта занимался Шон Чэрмэтц, известный зрителям в качестве сценариста шоу "Губка Боб квадратные штаны". Актерами озвучки заявлены Джейкоб Тремблей ("Чудо"), Пол Уолтер Хаузер ("Круэлла") и Вернер Херцог ("Рик и Морти"). Над сценарием работал оскароносный Чарли Кауфман ("Вечное сияние чистого разума").

История расскажет о жизни мальчика по имени Орион, который боится всего на свете. Он опасается общения с девочками и старается не сталкиваться с темнотой. Однажды в комнату к ребенку проникает воплощение тьмы. Это создание хочет забрать с собой героя и показать ему, что все его страхи на самом деле не имеют смысла. Официальная премьера Orion and the Dark запланирована на онлайн-ресурсе 2 февраля 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Netflix