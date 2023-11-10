Дермот Малруни ломает руки торговцам людьми в новом трейлере "Костолома"

Релиз картины запланирован на 15 декабря.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Костолом" с 60-летним американским актером Дермотом Малруни. Наибольшую известность звезда получила в культовом фильме Джулии Робертс "Свадьба моего лучшего друга". На этот раз мужчина предстанет в гораздо более жестоком амплуа в новом фильме бывшего каскадера Арта Камачо. В триллере Малруни сыграл школьного тренера, дочь которого оказалась убита при загадочных обстоятельствах. Узнав о насилии по отношению к одной из его учениц, персонаж втягивается себя в криминальную историю, связанную с торговцами людьми. Официальная премьера фильма намечена на 15 декабря 2023 года. Напомним, что Арт Камачо начал свою профессиональную карьеру в 1995 году. В его фильмографии значатся такие боевики как "Тринадцать мертвецов", "Отмщение", "Признание бойца пита" и "Ни жив ни мертв-2".

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Фото и видео: YouTube / Saban Films