Вышел трейлер Hogwarts Legacy для Nintendo Switch к скорому релизу игры

Игра выйдет на консоли с 14 ноября.

Американская компания Nintendo представила в социальных сетях первый трейлер видеоигры Hogwarts Legacy в версии для консоли Nintendo Switch. Ранее в социальных сетях были доступны исключительно слитые кадры геймплея, а также скриншоты грядущей новинки. В презентационном ролике авторы на протяжении двух минут показывают качество картинки будет на портативном устройстве. Однако непосредственного прохождения заданий видео нет. В настоящее время Hogwarts Legacy доступна на персональных компьютерах, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Switch-версия поступит в продажу 14 ноября.

В Сети появился первый трейлер сериала "Аватар: Последний маг воздуха".

Фото и видео: YouTube / Nintendo of America