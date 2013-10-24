  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:39
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер Hogwarts Legacy для Nintendo Switch к скорому релизу игры

0 0

Игра выйдет на консоли с 14 ноября.

Американская компания Nintendo представила в социальных сетях первый трейлер  видеоигры Hogwarts Legacy в версии для консоли Nintendo Switch. Ранее в социальных сетях были доступны исключительно слитые кадры геймплея, а также скриншоты грядущей новинки. В презентационном ролике авторы на протяжении двух минут показывают качество картинки будет на портативном устройстве. Однако непосредственного прохождения заданий видео нет. В настоящее время Hogwarts Legacy доступна на персональных компьютерах, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Switch-версия поступит в продажу 14 ноября.

В Сети появился первый трейлер сериала "Аватар: Последний маг воздуха".

Фото и видео: YouTube /  Nintendo of America

Теги: hogwarts legacy, nintendo switch, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии