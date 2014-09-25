Первый трейлер новой "Матрицы" покажут 9 сентября

Warner Bros. представила тизеры "Матрицы 4" с кадрами из фильма.

На официальном сайте фильма "Матрица. Воскрешение" вечером во вторник, 7 сентября появилось несколько тизеров.

На сайте пользователям предлагают выбрать красную или синюю таблетку. Затем на экране появляется бегущий код Матрицы, через который на секунду "прорываются" кадры из фильма. Предположительно, тизеры генерируются для каждого зрителя отдельно.

На кадрах можно заметить сцены из фильма, в том числе и главного героя Нео в исполнении Киану Ривза.

Также информация на сайте говорит о том, что трейлер продолжения культовой картины станет доступен для просмотра уже в этот четверг, 9 сентября.

Напомним, российская премьера "Матрицы 4" намечена на 16 декабря, 22 декабря фильм появится на HBO Max.

Ранее были раскрыты детали сюжета четвертой "Матрицы".