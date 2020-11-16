Раскрыты детали сюжета четвертой "Матрицы"

Действие развернется спустя 60 лет после событий, показанных в оригинальной трилогии.

В сети появилась информация о четвертой части "Матрицы". Известно, что действие развернется спустя 60 лет после событий, показанных в оригинальной трилогии. Об этом сообщил портал We Got Thid Covered.

По данным издания, в продолжении уже не будет человеческой цитадели Сион, а машины будут мирно сосуществовать с людьми. На экране не появятся многие герои, например, Морфеус, который по сюжету умер.

Новым лидером людей станет Ниоба. Ее играет Джада Пинкетт-Смит. 49-летнюю актрису состарят при помощи грима и компьютерной графики. Главный герой Нео чудесным образом воскреснет и на экране будет почти так же молод, как 20 лет назад.

Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Премьера запланирована на 16 декабря 2021 года.

Ранее Киану Ривз удивил фанатов изменившейся внешностью.

Фото: Instagram / the_matrix_4