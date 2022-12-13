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Вышел официальный дублированный трейлер "Джона Уика 4"

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Фильм выйдет в российский прокат 23 марта.

Кинопрокатчик "Атмосфера Кино" представил официальный дублированный трейлер фильма "Джон Уик 4". Режиссером картины выступил Чад Стахелски.

Фильм продолжит историю киллера, роль которого исполнил Киану Ривз. В новой части ему предстоит столкнуться с новым врагом и его влиятельными соратниками. Четвертая часть станет самой продолжительной во всей франшизе.

В картине также снялись Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Иэн МакШейн и другие актеры. "Джон Уик 4" выйдет в российский прокат 23 марта.

Ранее вышел дублированный трейлер фэнтези "Бюро магических услуг" с Кристофом Вальцем.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: джон уик 4, дубляж, киану ривз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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