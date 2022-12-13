Вышел дублированный трейлер фэнтези "Бюро магических услуг" с Кристофом Вальцем

Картина выйдет в свет с 6 апреля.

Компания-кинопрокатчик Global Film представил русскоязычный трейлер нового фэнтези "Бюро магических услуг" (The Portable Door). Режиссером проекта стал Джеффри Уокер, известный по сериалу "Молодой Скала". В картине сыграли Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки"), Сэм Нил ("Парк Юрского периода"), Патрик Гибсон ("ОА"), Софи Уайлд ("Вы меня не знаете") и другие исполнители. Сюжет расскажет историю персонажа по имени Пол, который получает должность в компании "Дж. В. Уэллс и Ко" по резкльтатам странного для него собеседования. Молодой человек начинает выполнять свои должностные обязанности, однако вскоре к нему приходит осознание того, что в его бюро на самом деле работают маги и мифические существа. Эти персонажи на протяжении многих веков занимаются влиянием на судьбы людей. Пол получает от руководства задание найти один из самых загадочных артефактов в мире - переносную дверь, которая позволяет открывать путь в любую точку вселенной. Официальный релиз фильма запланирован на 6 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Global Film