Вышел трейлер третьего сезона сериала "Тед Лассо"

Мировая премьера состоится 15 марта.

Apple TV представил трейлер третьего сезона сериала "Тед Лассо". Шоураннерами проекта выступили Джейсон Судейкис, Билл Лоуренс, Брендан Хант и Джо Келли.

Сериал рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который возглавил английский футбольный клуб "Ричмонд". В третьем сезоне команде предстоит столкнуться с новыми сложностями после возвращения в Премьер-лигу.

Главную роль сыграл Джейсон Судейкис. Мировая премьера состоится 15 марта на Appe TV.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер триллера "Бостонский душитель" с Кирой Найтли.

Видео: YouTube / Apple TV