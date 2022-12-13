Вышел трейлер третьего сезона сериала "Тед Лассо"

Apple TV представил трейлер третьего сезона сериала "Тед Лассо". Шоураннерами проекта выступили Джейсон Судейкис, Билл Лоуренс, Брендан Хант и Джо Келли.
Сериал рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который возглавил английский футбольный клуб "Ричмонд". В третьем сезоне команде предстоит столкнуться с новыми сложностями после возвращения в Премьер-лигу.
Главную роль сыграл Джейсон Судейкис. Мировая премьера состоится 15 марта на Appe TV.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер триллера "Бостонский душитель" с Кирой Найтли.
Видео: YouTube / Apple TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все