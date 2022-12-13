Вышел трейлер триллера "Бостонский душитель" с Кирой Найтли

Премьера состоится на стриминг-сервисе Hulu 17 марта.

20th Century Studios представила трейлер криминального триллера "Бостонский душитель" режиссера Мэтта Раскина. Продюсером проекта выступил Ридли Скотт.

В центре сюжета окажется репортер газеты Record-American Лоретта Маклафлин, которая намерена рассказать историю серийного маньяка по прозвищу Бостонский душитель. Она находит связь между убийствами женщин в городе и стремится раскрыть всю правду.

Главную роль сыграла Кира Найтли. Также в фильме снялись Кэрри Кун, Крис Купер и другие. Премьера состоится на стриминг-сервисе Hulu 17 марта.

Ранее вышел отрывок из фильма "Подземелье и драконы: Честь среди воров".

Видео: YouTube / 20th Century Studios