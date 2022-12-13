Вышел отрывок из фильма "Подземелье и драконы: Честь среди воров"

Мировая премьера картины состоится 31 марта.

На фестивале IGN Fan Fest показали отрывок из фильма "Подземелье и драконы: Честь среди воров" режиссеров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна.

В ролике показали момент, когда главные герои пытаются оживить мертвеца, которого нашли, с помощью заклинания. Однако в итоге им не удается получить ответы на важные вопросы.

Сюжет фильма основа на известной настольной игре Dungeons&Dragons. Группа авантюристов намерена совершить ограбление и вернуть утраченную реликвию. Однако на пути героев встанут множество врагов.

Главные роли сыграли Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие. Мировая премьера картины состоится 31 марта.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым.

Видео: YouTube / IGN Movie Trailers