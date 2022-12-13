Вышел первый трейлер фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым

Фильм выйдет на стриминге с 31 марта.

Вышел первый полноценный трейлер фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым в актерском составе. Известно, что телевизионным проектом занимается компания Apple TV, а режиссером проекта заявлен Джоа С. Бейрд, известный по картине "Грязь". История основана на реальных событиях, связанных с культовой мобильной игрой. Она была создана в середине 1980-ых годов на территории Советского союза. Автором разработки является программист Алексей Пажитнов, роль которого и досталась россиянину Ефремову. В борьбу за право распространять игру включается дизайнер и продавец видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон). Официальная премьера фильма намечена на 31 марта.

Вышел финальный трейлер фильма "Джон Уик 4".

Фото и видео: YouTube / Apple TV