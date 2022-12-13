Вышел финальный трейлер фильма "Джон Уик 4"

Премьера фильма намечена на 24 марта.

Киностудия Lionsgate выпустила на собственном YouTuиу-rfyfkt последний трейлер боевика "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4). Режиссером проекта стал Чад Стахелски, который снял три предыдущих части франшизы. Основная роль досталась актеру Киану Ривзу. В актерском составе также заявлены Билл Скарсгард, Лоуренс Фишборн, Донни Йен, Рина Саваяма, Хироюки Санада и другие. Официальный релиз фильма запланиров на 24 марта. Напомним, что данная часть станет самой длинной во всей серии историй про Уика. Хронометраж новинки составит более двух часов.

В преддверии старта третьей части "Крида" вышел финальный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies