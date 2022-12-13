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Вышел финальный трейлер фильма "Джон Уик 4"

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Премьера фильма намечена на 24 марта.

Киностудия Lionsgate выпустила на собственном YouTuиу-rfyfkt последний трейлер боевика "Джон Уик 4" (John Wick: Chapter 4). Режиссером проекта стал Чад Стахелски, который снял три предыдущих части франшизы. Основная роль досталась актеру Киану Ривзу. В актерском составе также заявлены Билл Скарсгард, Лоуренс Фишборн, Донни Йен, Рина Саваяма, Хироюки Санада и другие. Официальный релиз фильма запланиров на 24 марта. Напомним, что данная часть станет самой длинной во всей серии историй про Уика. Хронометраж новинки составит более двух часов.

В преддверии старта третьей части "Крида" вышел финальный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: джон уик 4, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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