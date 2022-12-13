В преддверии старта третьей части "Крида" вышел финальный трейлер

Фильм выйдет в свет 3 марта 2023 года.

В преддверии старта третьей части спортивной франшизы "Крид" вышел финальный трейлер. Речь идет о девятой части истории про "Рокки", а также прямом продолжении предыдущей части ленты - спин-офф кинематографической серии. Исполнителем главной роли станет актер Майкл Б. Джордан, который также дебютирует в фильме в качестве постановщика и исполнительного продюссера. Создатели отметили, что зрителям не стоит ожидать появления в проекте Сильвестра Сталлоне. Сценаристы - Кинэн Куглер (новый "Космический джем"), номинант премии "Оскар" Зак Бэйлин ("Король Ричард") и номинант на премию "Оскаа" Райан Куглер (работал над двумя предыдущими фильмами "Крид" и обеих частях "Черной Пантеры").

По сюжету триквела персонажу Адонису Криду предстоит выступить на ринге против своего агрессивного друга детства - Дэмиэна Андерсона, которого играет Джонатан Мэйджерс ("Локи", "Страна Лавкрафта") Спортсмен только что выходит из тюрьмы после длительного срока заключения. После выхода на свободу атлет начинает пытаться "качать права" и презентовать миру амбиции в сфере бокса. Лозунгом проекта является фраза "Братья становятся врагами".

Disney представил новый тизер фильма "Русалочка".

Фото и видео: YouTube / MGM