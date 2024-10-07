Актер финишировал на 25-м месте.

Голливудский актер Киану Ривз принял участие в профессиональных автогонках. 60-летний канадец дебютировал в финальном этапе сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing в Индианаполисе.

Ривз был пилотом Eagles Canyon Racing, выступая под номером 92. Актер финишировал на 25-м месте. Всего в гонке принимали участие 33 гонщинка. Также отмечается, что Ривз допустил вылет с трассы, но смог вернуться и продолжить гонку.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма Анны Кендрик "Свидание с монстром".

Видео: YouTube / Guardian Sport