Вышел трейлер фильма Анны Кендрик "Свидание с монстром"

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила дублированный трейлер фильма "Свидание с монстром". Режиссером и исполнительницей главной роли выступила Анна Кендрик.
Сюжет расскажет историю девушки Шерил Брэдшоу, которая принимает участие в популярном телешоу "Игра в свидание". Избранником героин становится харизматичный холостяк Родни Алькала, за очаровательной внешностью которого скрывается серийный убийца и психопат.
В фильме также снялись Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон и другие. Премьера в России состоится 17 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Пятый битл".
Видео: YouTube / Central Partnership
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