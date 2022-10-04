Вышел трейлер фильма Анны Кендрик "Свидание с монстром"

Премьера в России состоится 17 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила дублированный трейлер фильма "Свидание с монстром". Режиссером и исполнительницей главной роли выступила Анна Кендрик.

Сюжет расскажет историю девушки Шерил Брэдшоу, которая принимает участие в популярном телешоу "Игра в свидание". Избранником героин становится харизматичный холостяк Родни Алькала, за очаровательной внешностью которого скрывается серийный убийца и психопат.

В фильме также снялись Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон и другие. Премьера в России состоится 17 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Пятый битл".

Видео: YouTube / Central Partnership