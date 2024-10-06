Вышел дублированный трейлер драмы "Пятый битл"

Премьера в России состоится 5 декабря.

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила дублированный трейлер биографической драмы "Пятый битл". Режиссером картины выступил Джо Стефенсон.

Сюжет картины рассказывает историю продавца мебели Брайана Эпстайна, который решил стать менеджером начинающей музыкальной группы The Beatles. Герой пообещал сделать культовую четверку из Ливерпуля "популярной, чем Элвис Пресли". Ему предстоит пройти сложные отношения в группе, регулярные отказы и скептицизм окружающих, чтобы добиться успеха и создать мировой феномен.

В главных ролях сыграли Джейкоб Форчун-Ллойд, Эдди Марсана, Эмили Уотсон, Лукаса Гейджа и другие. Премьера в России состоится 5 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Елки 11".

Видео: YouTube / Exponenta Film