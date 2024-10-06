Вышел тизер-трейлер фильма "Елки 11"

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила тизер-трейлер фильма "Елки 11". Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.
Сюжет новой части франшизы "Елок" не раскрывается, однако в центре истории вновь окажется "магия рукопожатий". Также в фильм вернутся некоторые персонажи из предыдущих частей.
В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова и другие. Премьера в России состоится 9 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Самый ценный груз".
Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат
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