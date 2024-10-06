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Вышел тизер-трейлер фильма "Елки 11"

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Премьера в России состоится 9 декабря.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила тизер-трейлер фильма "Елки 11". Режиссерами картины выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.

Сюжет новой части франшизы "Елок" не раскрывается, однако в центре истории вновь окажется "магия рукопожатий". Также в фильм вернутся некоторые персонажи из предыдущих частей.

В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Ирина Пегова и другие. Премьера в России состоится 9 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Самый ценный груз".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат

Теги: елки 11, нмг кинопрокат, тизер-трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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