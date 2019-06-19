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Вышел трейлер мультфильма "Самый ценный груз"

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Премьера в России состоится 28 ноября.

Кинокомпания StudioCanal представила трейлер мультфильма "Самый ценный груз". Режиссером картины выступил Мишель Хазанавичус.

Сюжет расскажет историю женщины, которая находит в снегу сверток с ребенком, выброшенный из "поезда смерти". Ее суровый муж позволяет оставить дитя ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему.

Роли озвучили Жан-Луи Трентиньян, Грегори Гадебуа, Доминик Блан и Дени Подалидес. Премьера в России состоится 28 ноября.

Ранее мы сообщали, что в сети появился трейлер документального фильма о сериале "Остаться в живых".

Видео: YouTube / STUDIOCANAL France

Теги: studiocanal, мультфильм, самый ценный груз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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