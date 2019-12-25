Киану Ривз удивил фанатов изменившейся внешностью

Фанаты предполагают, что смена имиджа связана с его новой ролью.

Папарацци в Берлине, где сейчас проходят съемки четвертой "Матрицы", запечатлели Киану Ривза с новой, необычной для него прической.

Исполнитель роли Нео, бритый почти под ноль попал в объективы камер, когда приехал на съемочную площадку.

Скорее всего, смена имиджа связана со съемками новой части "Матрицы". Премьера должна состояться весной 2022 года.

Ранее Киану Ривз предстал в новом фильме в образе качка.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска; Instagram/ keanusluvv