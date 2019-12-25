Киану Ривз удивил фанатов изменившейся внешностью

Папарацци в Берлине, где сейчас проходят съемки четвертой "Матрицы", запечатлели Киану Ривза с новой, необычной для него прической.
Исполнитель роли Нео, бритый почти под ноль попал в объективы камер, когда приехал на съемочную площадку.
Скорее всего, смена имиджа связана со съемками новой части "Матрицы". Премьера должна состояться весной 2022 года.
Ранее Киану Ривз предстал в новом фильме в образе качка.
Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска; Instagram/ keanusluvv
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