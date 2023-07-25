Киану Ривз появился в трейлере 6 сезона шоу "По дороге с Норманом Ридусом"

Премьера новых эпизодов намечена на 10 сентября.

Американский телеканал AMC поделился трейлером нового сезона телевизионного шоу "По дороге с Норманом Ридусом" (Ride with Norman Reedus). Новый сезон выйдет на сервисе с 10 сентября, а компанию ведущему проекта в его приключениях составят Киану Ривз, Джош Холлоуэй ("Остаться в живых"), Джонни Ноксвил ("Люди в черном 2") и другие известные личности. Напомним, что в проекте актер отправляет ся на мотоциклах по разным странам мира в компании друзей и коллег. В каждом эпизоде он вместе со спутником изучает местную культуру, находит красивые и необычные места, а также натыкается на приключения. В прошлые сезоны гостями эпизодов становились Джеффри Дин Морган, Стивен Ян, Майкл Рукер, Эндрю Линкольн, Джош Бролин, Роберт Родригес, Хидэо Кодзима и другие.

Adult Swim показал трейлер брутального экшен-аниме Ninja Kamui.

Фото и видео: YouTube / The Walking Dead