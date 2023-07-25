Adult Swim показал трейлер брутального экшен-аниме Ninja Kamui

Премьера проекта намечена на 2023 год.

В социальных сетях опубликован трейлер сериала Ninja Kamui.Проект станет новой работой компании Adult Swim. В нем создатели расскажут историю Джо Хигана. Мужчина был опытным ниндзя, но в результате решил оставить свое жестокое прошлое. Персонаж обрёл новую жизнь на территории Америки, но однажды его все же нашли бывшие коллеги. Клан убивает героя и всю его семью. Однако Хигану удаётся победить смерть, так как жажда мести оказывается слишком сильна для него. Теперь герою предстоит перестать быть человеком ради того, чтобы уничтожить всех, кто его породил. Постановщиком сериала отвечает один из режиссёров аниме "Магическая битва" (Jujutsu Kaisen). Официальный релиз шоу на экранах должен состояться в этом году.

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Фото и видео: YouTube / Adult Swim