Новый трейлер Trine 5 посвятили рыцарю Понтию

Выход игры в свет намечен на 31 августа.

Разработчики компьютерной игры Trine 5: A Clockwork Conspiracy опубликовали в социальных сетях свежее видео с геймплеем проекта, которое на этот раз посвящено возможностям такого персонажа как Рыцарь Потий. Он представляет из себя одного из трех основных героев проекта. Известно, что Понтий обладает мечом и щитом, благодаря чему сражается в ближнем бою и отражает атаки противников. Рыцарь способен метать собственное оружие как бумеранг, а также создавать свои призрачные копии, сильно топтать или яростно бросаться в сражение. Официальный релиз проекта намечен на 31 августа. Премьера игры запланирована к выходу на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и персональных компьютерах. Авторы пообещали будущим пользователям оптимизировать приключение для Steam Deck.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic