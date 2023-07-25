Amazon выпустил полноценный трейлер "Поколения V" – спин-оффа "Пацанов"

Премьера проекта намечена на 29 сентября.

На YouTube-канале компании Amazon Prime Video появился тизер-трейлер нового сериала "Поколение "Ви"" (Gen V). Проект представляет из себя спин-офф шоу "Пацаны" (The Boys). Презентованный ролик длится две минуты и знакомит зрителей с ключевыми героями грядущего сериала. Официальный релиз запланирован на 29 сентября 2023 года. История расскажет о молодых суперах, которые проходят обучение в специальном университете корпорации Vought. Авторы пообещали представить камео героев из сериала "Пацаны", в том числе в проекте появился Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и Экспресс, роль которого в основном шоу играет Джесси Т. Ашер. Напомним, что в "Поколении „Ви"" сыграли Патрик Шварценеггер ("Лестница"), Лиззи Бродвей ("Без ответа"), Лондон Тор ("Ты"), Джаз Синклер ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка"), Шон Патрик Томас ("Жестокие игры") и многие другие актеры.

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Фото и видео: YouTube / Prime Video