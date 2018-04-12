Netflix представил новый трейлер третьего сезона "Ведьмака"

Заключительные серии выйдут 27 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер второй части третьего сезона сериала "Ведьмак", основанного на цикле произведений Анджея Сапковского. Шоураннером проекта является Лорен Шмидт Хиссрис.

Сюжет продолжит историю ведьмака Геральта из Ривии и других персонажей вселенной. В новом видео показали монстров и колдунов, с которыми предстоит встретиться героям.

В главных ролях сыграли Генри Кавилл, Аня Чалорта, Фрейя Аллан и Джои Бэти. Третий сезон "Ведьмака" выходит на Netflix в двух частях. Первая часть сезона появилась 29 июня. Заключительные серии сезона выйдут 27 июля.

Ранее AMC представил трейлер второго сезона "Интервью с вампиром".

Видео: YouTube / Netflix