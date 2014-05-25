AMC представил трейлер второго сезона "Интервью с вампиром"

Премьера второго сезона состоится в 2024 году.

Канал AMC представил трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром". Шоураннером проекта выступил Ролин Джонс.

Сюжет снят по одноименному роману Энн Райс. В нем двухсотлетний вампир Луи рассказывает журналисту историю своей жизни. Продолжение истории будет разворачиваться вокруг так называемого театра вампиров.

В главных ролях сыграли Джейкоб Андерсон и Сэм Рид. Премьера второго сезона состоится в 2024 году.

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Видео: YouTube / amc+