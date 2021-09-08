Представлен эпичный трейлер сериала "Ван-Пис" по мотивам культового аниме

Проект стартует в эфире с 31 августа.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил большой трейлер сериала "Ван-Пис". Речь идет об экранизации одноимённых аниме и манги. В ролике, размещенном в социальных сетях, можно увидеть завязку сюжета и познакомиться с основной командой будущего проекта. Официально данное шоу стартует на онлайн-сервисе с 31 августа. Проект One Piece рассказывает историю о приключениях пиратской команды "Пираты Соломенной шляпы" во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Мальчик разыскивает легендарное сокровище, известное как "Ван-Пис" для того, чтобы стать королём пиратов. Оригинальное японское аниме по телевидению создатели начали транслировать ещё в 1999 году и продолжают до сих пор. За последние 34 года вышло больше тысячи эпизодов. Основные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство проекта отвечала в том числе студия Shueisha, которая также выступает и издателем манги.

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Фото и видео: YouTube / Netflix