Hulu показал трейлер четвёртого сезона "Обратной стороны Земли"

Мультсериал вернется на стриминговый сервис с 15 августа.

Американский онлайн-кинотеатр Hulu выпустил в социальных сетях трейлер четвёртого сезона мультсериала "Обратная сторона Земли". Данный проект рассказывает о пришельцах, которые потерпели крушение на планете Земля, поэтому вынуждены жить среди людей. Премьера эпизодов состоится 15 августа. Ранее в шоу прошли заметные перемены. Известно, что Джастина Ройланда, подарившего голос персонажу Корво, обвинили в домашнем насилии. Из-за этого многие компании расторгли контракты со специалистом озвучки. Несмотря на то, что позже с актера были сняты обвинения, к данной роли его не вернули. Авторы также пояснили, что в четвёртом сезоне будет двенадцать эпизодов. на текущий момент проект продлен на следующий сезон.

Вышел тизер второго сезона мультсериала "Неуязвимый".

Фото и видео: YouTube / Hulu